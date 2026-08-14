Edirne'de Deprem Anma Programı Düzenleniyor - Son Dakika
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Edirne'de Deprem Anma Programı Düzenleniyor

Edirne\'de Deprem Anma Programı Düzenleniyor
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Edirne Belediyesi, Marmara Depremi'ni anmak için Saraçlar Caddesi'nde etkinlik düzenleyecek.

Edirne Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anmak ve afet bilincine dikkati çekmek amacıyla Saraçlar Caddesi'nde anma programı düzenleyecek.

"En Uzun 45 Saniye" temasıyla gerçekleştirilecek programda arama kurtarma araç ve gereçleri gün boyunca vatandaşların incelemesine sunulacak.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneğinin (MAG-AMEDER) deprem bölgelerindeki çalışmalarını konu alan fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak.

Ardından Polis Bahçesi'ne toplanma alanı tabelası yerleştirilecek.

Edirne Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünce düzenlenen program depremde hayatını kaybedenler için lokma dağıtımıyla sona erecek.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Marmara Depremi'nin acısını ilk günkü gibi taşıdıklarını belirterek, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

Gencan, mesajında, "17 Ağustos 1999'da yaşadığımız 'En Uzun 45 Saniye', hafızalarımızdan ve yüreklerimizden asla silinmedi. Marmara Depremi'nde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anarken, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayati önemini bir kez daha hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de huzurevleri arasında bocce müsabakası yapıldı

Türkiye Geneli Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası grup müsabakaları kapsamında Edirne'de karşılaşma yapıldı.

Edirne Huzurevi Müdürlüğünün bocce sahasında düzenlenen müsabakada Edirne Huzurevi Bocce Takımı ile Çorlu Huzurevi Bocce Takımı karşılaştı.

Karşılaşmayı 12-11 kazanan Edirne Huzurevi Bocce Takımı, ligde 5 skorla liderliğini sürdürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen turnuvayla huzurevlerinde kalan yaşlıların aktif yaşlanma süreçlerinin desteklenmesi, fiziksel koordinasyonlarının güçlendirilmesi ve sosyal uyumlarının artırılması amaçlanıyor.

Edirne'de çocuklar İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Edirne'de koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Melehat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyarette jandarmanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Çocuklar, ziyaret kapsamında zırhlı araçlar ile Jandarma Trafik ekiplerine ait motosiklet ve araçları inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Deprem Anma Programı Düzenleniyor - Son Dakika

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