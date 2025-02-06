Edirne Emniyet Müdürlüğünce 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için program düzenlendi.
Depremlerde yaşamını yitirenler için Üç Şerefeli Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Edirne Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.
Tüm felaketlerden ders çıkarılması gerektiğini belirten Özsoy, "Ne iş yapıyorsak yapalım sağlam yapmamız lazım. Müteahhidi olsun bu noktada çalışan işçileri olsun işini sağlam yapmalıdır." dedi.
Cami çıkışında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, programa katılanlara lokum ikram etti.
Programa Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Depremzedeler İçin Dualar Edildi - Son Dakika
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