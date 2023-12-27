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Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Edirne'de E.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarparak devrildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Edirne\'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
27.12.2023 - 22:07,
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Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.Ç. idaresindeki 34 DAF 778 plakalı otomobil, Eski İstanbul Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ölçümde sürücünün 2,03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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