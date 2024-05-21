Edirne'de dezavantajlı öğrenciler için hayata geçirilen projelerle devamsızlık sorunu çözüldü - Son Dakika
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Edirne'de dezavantajlı öğrenciler için hayata geçirilen projelerle devamsızlık sorunu çözüldü

Edirne\'de dezavantajlı öğrenciler için hayata geçirilen projelerle devamsızlık sorunu çözüldü

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, kent genelindeki dezavantajlı öğrencilerin devamsızlık sorunu çözüldü. Okullarda hayata geçirilen spor ve sanat projeleri ile okul bahçeleri ve çevrelerindeki oyun alanları artırıldı. Vali Sezer, Roman öğrencilerin olduğu bir ilkokulda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katılarak öğrencilerle birlikte geleneksel oyunlar oynadı. Sezer, yapılan projelerin öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve sosyal-kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

21.05.2024 13:21
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Edirne'de hayata geçirilen projelerle dezavantajlı öğrencilerin okula devam etmesi sağlandı.

Kent genelinde 1300'e yakın öğrencinin devamsızlığının sürekli hale getirmesi üzerine Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda okullarda spor ve sanat projeleri hayata geçirildi, okul bahçeleri ve çevrelerindeki oyun alanları artırıldı.

Edirne Valisi Sezer, bu okullardan biri olan ve mevcudunu Roman öğrencilerin oluşturduğu Fevzipaşa İlkokulunda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katıldı

Sezer, öğrencilerle "halat çekme", "topaç çevirme" ve "yakan top" gibi geleneksel çocuk oyunları oynadı.

"Biz de çocukluğumuzu hatırladık"

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretim döneminin başından beri yaptıkları projelerle öğrencilerin hem akademik başarılarını artırmayı hem de sosyal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin devamsızlık sorununu çözmek için birçok proje uyguladıklarını anımsatan Sezer, "Yaklaşık 1300'e yakın devamsızlık yapan öğrencimiz vardı, bu öğrencilerimizin neredeyse tamamı okula devam eder duruma geldi. Bu söylediklerim sürekli devamsız öğrencilerimizdi. Şimdi bu öğrencilerden çok az bir kısmı aralıklı olarak devamsızlık yapıyorlar. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vali Sezer, öğrencilere okulu sevdirmek ve onların sporla buluşmalarını sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden Sezer, "Geleneksel oyunlarımızı öğretmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Okul bahçesini bu oyunların oynanacağı şekilde dizayn ettik. Biz de çocukluğumuzu hatırladık. Yeni neslin bu oyunları öğrenmesi çok önemli. Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar hem de okulu seviyorlar. Benzer oyun alanlarını diğer okulların bahçelerine de yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yunus Sezer, Edirne, Çocuk, Spor, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de dezavantajlı öğrenciler için hayata geçirilen projelerle devamsızlık sorunu çözüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de dezavantajlı öğrenciler için hayata geçirilen projelerle devamsızlık sorunu çözüldü - Son Dakika
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