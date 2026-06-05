Edirne'de Dron ile Çeltik Ekimine Başlandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde tarımda teknolojinin sunduğu yeniliklerden biri olan dron ile yaklaşık 125 dönümlük alanda çeltik ekimi yapıldı.

Programa, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz, AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar ve bölge üreticileri katıldı. Ekim çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, tarımda dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, dron teknolojisinin üreticilere önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Köse, "Bugün burada tarımın geleceğine tanıklık ediyoruz. Dron ile gerçekleştirilen bu ekim hem zamandan hem de iş gücünden ciddi tasarruf sağlıyor. Tohumların toprağa dengeli şekilde ulaşmasını sağlayan bu yöntemle, üreticimizin maliyetlerini düşürürken verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Dron ile yapılan tohumlama çalışmalarını yerinde takip eden Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ise yeni üretim sezonunun tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, "Uzunköprü'müz, Türkiye'nin çeltik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Bu stratejik ürünün üretiminde modern teknolojilerin kullanılması bölgemiz adına gurur verici. Yeni üretim sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. Ekim çalışmalarının ardından protokol üyeleri, dron operatörlerinden kullanılan teknoloji ve uygulama süreci hakkında bilgi aldı. Üreticilerle de bir araya gelen heyet, çiftçilerin talep ve önerilerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu. Tarımsal üretimde verimliliği artırmayı amaçlayan dron destekli ekim uygulamalarının, bölgede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),