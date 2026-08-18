Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı.
Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolunda yaptıkları kontrolde 3 aracı durdurdu.
Araçlarda Eritre uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.K, A.A. ile E.Y'ye 34 bin 915 lira para cezası uygulandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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