Edirne'de Eğitim ve Organ Bağışı Etkinlikleri

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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bayazıt'a teşekkür etti.

Bayazıt da Yılmaz'a çalışmalarında başarı diledi.

Organ Bağışı ve Nakil Haftası

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Organ Bağışı ve Nakil Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanede kurulan stantta organ bağışının önemi anlatıldı.

Her bağışın yeni bir hayata atılan adım olarak düşünülmesi gerekliliği üzerinde durulan etkinlikte, Türkiye'de organ nakli yapmanın yasal mevzuattaki yeri ve tarihçesi hakkında bilgiler verildi.

Trakya Üniversitesinde Almanca Kariyer Günü etkinliği düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Goethe Enstitüsü İstanbul'un iş birliğinde Almanca Kariyer Günü etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Almanca eğitim alan öğrencilere kariyer fırsatları hakkında bilgi verildi.

Programa, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Eylem Bayır, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun Göçerler, Goethe Enstitüsü İstanbul Müdürü Sabine Haupth, akademisyen ve öğrenciler katıldı.