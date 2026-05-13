Edirne\'de Engelli Öğrencilere Asker Uğurlama

Edirne'de engelli öğrenciler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Engelliler Haftası dolayısıyla Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen programda, 9 engelli öğrenci temsili olarak askere uğurlandı.

Okul Müdürü Emine Esra Madalı, yaptığı konuşmada, askerliğin toplumda önemli ve kutsal bir görev olarak görüldüğünü söyledi.

Madalı, öğrencilerin kısa süre de olsa kutsal askerlik görevini yapmak için gösterdikleri istek ve heyecanın, onların toplumsal yaşamda yer alma mücadelelerinin önemli bir adımı olduğunu ifade etti.

Asker uğurlama törenine katılan öğrencilerden Enes Kılıç da Akıncılar şiirini okudu.

Programda öğrenciler dans gösterileri sundu.

Asker kınası yakıldı

Törende 9 engelli öğrenci, kendileri için yazılan manilerin okunmasıyla sahneye gelerek Türk bayrağına asker selamı verdi, ardından bayrağı öptü.

Boyunlarına asker şalı bağlanan öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi. Daha sonra öğrencilerin eline asker kınası yakıldı. Program davul zurna eşliğinde dans edilmesiyle sona erdi.

Tören sırasında annelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Anne Seval Çetin, AA muhabirine, oğlu Berke'nin temsili asker uğurlama töreninde duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çetin, "Her anne oğlunun askere gittiğini görmek ister. Biz de böyle törenlerle bunun hüznünü, gururunu ve sevincini aynı anda yaşıyoruz." dedi.

İmran Güllü de sevinçli ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Bugünü bize yaşatan herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.