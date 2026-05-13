Edirne'de Engelli Öğrencilere Asker Uğurlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Engelli Öğrencilere Asker Uğurlama

Edirne\'de Engelli Öğrencilere Asker Uğurlama
13.05.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, engelli öğrenciler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi. Duygusal anlar yaşandı.

Edirne'de engelli öğrenciler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Engelliler Haftası dolayısıyla Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen programda, 9 engelli öğrenci temsili olarak askere uğurlandı.

Okul Müdürü Emine Esra Madalı, yaptığı konuşmada, askerliğin toplumda önemli ve kutsal bir görev olarak görüldüğünü söyledi.

Madalı, öğrencilerin kısa süre de olsa kutsal askerlik görevini yapmak için gösterdikleri istek ve heyecanın, onların toplumsal yaşamda yer alma mücadelelerinin önemli bir adımı olduğunu ifade etti.

Asker uğurlama törenine katılan öğrencilerden Enes Kılıç da Akıncılar şiirini okudu.

Programda öğrenciler dans gösterileri sundu.

Asker kınası yakıldı

Törende 9 engelli öğrenci, kendileri için yazılan manilerin okunmasıyla sahneye gelerek Türk bayrağına asker selamı verdi, ardından bayrağı öptü.

Boyunlarına asker şalı bağlanan öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi. Daha sonra öğrencilerin eline asker kınası yakıldı. Program davul zurna eşliğinde dans edilmesiyle sona erdi.

Tören sırasında annelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Anne Seval Çetin, AA muhabirine, oğlu Berke'nin temsili asker uğurlama töreninde duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çetin, "Her anne oğlunun askere gittiğini görmek ister. Biz de böyle törenlerle bunun hüznünü, gururunu ve sevincini aynı anda yaşıyoruz." dedi.

İmran Güllü de sevinçli ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Bugünü bize yaşatan herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Engelli Öğrencilere Asker Uğurlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:53:53. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Engelli Öğrencilere Asker Uğurlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.