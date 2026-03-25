Edirne'de F-16 ve Bayraktar Akıncı'dan prova uçuşu

Kentte '26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü' programı kapsamında, Edirne Valiliği koordinasyonunda etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Selimiye Camisi meydanında, yarın saat 11.45 ile 12.15 arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16'lar ile Bayraktar Akıncı, saygı uçuşu yaparak şehitleri anacak. F-16'lar ile Bayraktar Akıncı, etkinlik öncesi Selimiye Meydanı'nda bugün prova uçuşu yaptı.

Edirne Valiliği'nin saatler öncesinden duyurduğu prova uçuşu sırasında iki F-16, saat 15.00 sıralarında Selimiye Camisi Meydanı'ndan geçti. Uçakları gören bazı kişiler, şaşırdıklarını ifade ederken, o anları ise cep telefonları kamerasıyla kaydetti. Selimiye Meydanı'nda yaklaşık 4 tur atan uçaklar, daha sonra uçuşlarını sonlandırdı. F-16 uçaklarının ardından Bayraktar Akıncı da aynı bölgede prova uçuşu yaptı. İHA'nın uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

