Edirne'de F-16 ve Bayraktar Akıncı'dan prova uçuşu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de, '26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü' etkinlikleri kapsamında yarın saygı uçuşu yapacak F-16 uçakları ile Bayraktar Akıncı, prova uçuşu yaptı.

Kentte '26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü' programı kapsamında, Edirne Valiliği koordinasyonunda etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Selimiye Camisi meydanında, yarın saat 11.45 ile 12.15 arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16'lar ile Bayraktar Akıncı, saygı uçuşu yaparak şehitleri anacak. F-16'lar ile Bayraktar Akıncı, etkinlik öncesi Selimiye Meydanı'nda bugün prova uçuşu yaptı.

Edirne Valiliği'nin saatler öncesinden duyurduğu prova uçuşu sırasında iki F-16, saat 15.00 sıralarında Selimiye Camisi Meydanı'ndan geçti. Uçakları gören bazı kişiler, şaşırdıklarını ifade ederken, o anları ise cep telefonları kamerasıyla kaydetti. Selimiye Meydanı'nda yaklaşık 4 tur atan uçaklar, daha sonra uçuşlarını sonlandırdı. F-16 uçaklarının ardından Bayraktar Akıncı da aynı bölgede prova uçuşu yaptı. İHA'nın uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:29:32. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de F-16 ve Bayraktar Akıncı'dan prova uçuşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.