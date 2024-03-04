Edirne\'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Z.B. ve M.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasına ilişkin, 'Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum.' dedi. Comanescu, ADF'nin 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasına ilişkin, 'Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum.' değerlendirmesini yaptı.
Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, uluslararası toplumun Gazze'deki başarısızlığının büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi vatanlarında yan yana yaşayabilmeleri için bir fırsat yaratabileceğimize inanıyoruz.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri sebebiyle tören düzenlendi. Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, törende çocukları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Törene veliler ve vatandaşlar da katıldı.
Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Türkiye ile ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve iki halkın da dostane ilişkiler içinde bulunduğunu söyledi. Ivanovic, Türkiye ile olan ilişkilerin sadece siyasi değil, kültür, turizm ve diğer alanlarda da mükemmel işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki olumlu ve dostane yaklaşımını takdir ettiklerini belirtti ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası evleri yıkılan ve konteyner kente yerleşen üniversite öğrencisi Vildan Elif Gönül, gönüllü olarak çocuklarla vakit geçirerek hem kendisini hem de çocukları rehabilite ediyor. Gönül, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile çalışmalar yürütüyor ve çocukları mutlu etmenin kendi yaralarını iyileştirdiğini belirtiyor.
Elazığ'da E.D. idaresindeki bir tır ile 44 DT 657 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi yapılması için proje hazırlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Müzesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan proje, Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında, müze çevresinde yürüyüş güzergahı, yönlendirme tabelaları, eser bilgilendirme panoları, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi, alanın çevrilmesi, kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması planlanıyor. Çalışmaların 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.
Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ilçeyi kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.
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