Edirne\'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Karadağ Dışişleri Bakanı: Türkiye ile İlişkilerimiz Mükemmel

Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Türkiye ile ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve iki halkın da dostane ilişkiler içinde bulunduğunu söyledi. Ivanovic, Türkiye ile olan ilişkilerin sadece siyasi değil, kültür, turizm ve diğer alanlarda da mükemmel işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki olumlu ve dostane yaklaşımını takdir ettiklerini belirtti ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.