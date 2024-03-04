Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne\'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edilen Z.B. ve M.B. isimli şüpheliler yakalandı. İkili, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alındı.

04.03.2024 10:11
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Z.B. ve M.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

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