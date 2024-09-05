EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri M.G. ve S.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yasa Dışı Sınır Geçişine Çalışan FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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