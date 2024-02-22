Edirne'de FETÖ ve MKP Üyesi 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ ve MKP Üyesi 8 Kişi Yakalandı

Edirne\'de FETÖ ve MKP Üyesi 8 Kişi Yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı. Yakalanan zanlılardan 7'si FETÖ üyesi, biri ise MKP üyesi olarak belirlendi.

22.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda gözaltına alındı.

Zanlılardan 7'sinin FETÖ, birinin terör örgütü MKP üyesi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de FETÖ ve MKP Üyesi 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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