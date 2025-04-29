Edirne'de FETÖ Zanlıları Tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında gözaltına alınan zanlılar Ü.T. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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