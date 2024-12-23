Edirne'de FETÖ Zanlıları Yakalandı

Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 zanlı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.Ö. ve Z.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
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