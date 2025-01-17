Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki denetimlerinde "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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