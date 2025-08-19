Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Değirmenci köyünde yapılan aramada çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.C. yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
