Edirne'de Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Edirne'de Fotoğraf Sergisi Açıldı

Edirne\'de Fotoğraf Sergisi Açıldı
11.06.2026 12:56
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Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda seçilen eserler Edirne'de sergilendi.

Edirne'de, Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen açılışa, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ile Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Arıkan Kocabaş katıldı.

Açılışta konuşan Subaşı, sergide yer alan fotoğrafların ziyaretçileri etkileyeceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise yarışmanın tarım, orman ve kırsal yaşamın önemini fotoğraf sanatı aracılığıyla geniş kitlelere anlatan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Yarışmanın Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca 2009 yılından bu yana düzenlendiğini belirten Köse, fotoğrafın güçlü anlatım diliyle üretimin, emeğin, toprağın ve doğal kaynakların değerini toplumla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Köse, geçen yıl düzenlenen yarışmaya 2 bin 11 kişinin 6 bin 71 eserle katıldığını, ödül alan ve sergilenmek üzere seçilen 84 fotoğrafın Edirne'de sanatseverlerle buluşturulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı, protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Sergi yarına kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Turgut Subaşı, Kültür Sanat, Alışveriş, Edirne, Güncel, Tarım, Çevre, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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