Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı

Edirne\'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı
10.07.2026 12:51
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Edirne merkezli 3 ildeki fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kente gelen üniversite öğrencisi kadınları fuhşa teşvik ettiği öne sürülen bir gruba yönelik çalışma başlattı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, olayla bağlantılı oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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