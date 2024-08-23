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Edirne'de garson ve servis elemanlarına "Hızlandırılmış Servis Elemanı Eğitimi" verildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, odada faaliyet gösteren GastroAkademi Eğitim Mutfağı'nda, Edirne'deki çeşitli restoran ve otellerde görevli garson ve servis elemanlarına yönelik 3 gün süren "Hızlandırılmış Servis Elemanı Eğitimi" tamamlandı.

Deneyimli eğitmenler tarafından verilen eğitimde sektördeki güncel uygulamalar ve servis standartları üzerinde duruldu.

Katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de desteklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, sektördeki nitelikli eleman açığını çeşitli eğitimlerle kapatmayı ve tüketiciyi yüksek kaliteli hizmetle memnun etmeyi amaçladıklarını belirterek, eylülde açılacak istihdam garantili aşçı yardımcılığı eğitim programı için başvuruların devam ettiğini ifade etti.