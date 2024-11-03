Edirne'de Gastronomi Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Gastronomi Festivali

Edirne\'de Gastronomi Festivali

Karaağaç acı biberi, Edirne Gastronomi Festivali'nde görsel fon olarak kullanıldı.

03.11.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Karaağaç acı biberi fon olarak kullanıldı.

Karaağaç'taki tarihi tren garında gerçekleştirilen festivalde yöresel ürünlerin sunulduğu çok sayıda stant yer alıyor.

Biber üreticileri Yılmaz ve oğlu Tunahan Ule, ürün standının etrafında kurutulmuş Karaağaç acı biberiyle fon oluşturdu.

Festivale yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi yerel ağızla söylendiği gibi "H" harfi yazılmadan "Karaağaç Atırası" yazılı tabelanın yer aldığı acı biber fonunda fotoğraf çektiriyor.

Biber üreticisi Tunahan Ule, AA muhabirine, gastronomi festivalinin dolu dolu devam ettiğini söyledi.

Üreticiler olarak festivale katkı sunduklarını belirten Ule, "Edirne tava ciğerinin olmazsa olmazı Karaağaç acı biberidir. Acı biberimizi festivalde vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hem de festivale bir görsel katmak istedik. Festivali gezenlerin fotoğraf çekilmesi için 1 ton acı biber kullanarak güzel bir fon oluşturduk. Karaağaç Atırası tabelamız da var fonda ama h harfi yok. Edirne'de, Trakya'da bazı kelimelerde h olmaz." dedi.

İstanbul'dan gelen İbrahim Macun da festivali çok beğendiklerini dile getirdi.

Festivale katılımın yoğun olduğunu anlatan Macun, "Biberlerden oluşturulan fonda da fotoğraf çektirdik. Gastronomi festivaline yakışan bir yer olmuş." dedi.

Vatandaşlardan Güldal Atasoy ise festivalin Edirne'nin tanıtımına katkı sunduğunu dile getirdi.

Festivalin güzel etkinliklere sahne olduğunu anlatan Atasoy, "Herkes Edirne'de ürettiği ürünleri tanıtıyor. Bazı üreticiler ise stantlarını daha da renkli yapmış. Özellikle acı biber fonunda fotoğraf çektirmeye geldim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, edirne, Kültür, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Gastronomi Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
10:47 İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
20:49 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 13:29:00. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Gastronomi Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.