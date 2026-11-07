Edirne'de gençler devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu - Son Dakika
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Edirne'de gençler devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu

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Edirne\'de gençler devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu
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- TİGEM desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiren Dolunay Can: "Amacım hayvancılığı daha da geliştirip daha iyi yerlere gelebilmek. Ülkemize, milletimize, devletimize destek olmak istiyorum. Ben genç çiftçiyim, 30 yaşındayım. Birçok genç var, bu işe atılıp yapabilirler" TİGEM desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiren Metin Oktay: "Gençlerimizin köylerimizde kalması için şehirden göçü tersine çevirmek için köylerimizdeki nüfusu artırmak için çok güzel bir proje"

Edirne'de gençler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi sayesinde büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

İpsala ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Dolunay Can ve 32 yaşındaki Metin Oktay, babalarının mesleği olan tarım ve hayvancılığı sürdürmek amacıyla TİGEM'e başvurdu.

Proje kapsamında destek almaya hak kazanan genç yetiştiriciler, hayvancılık desteği aldı.

Yenikarpuzlu beldesinde ailelerinden ayrı kendi çiftliklerini kuran gençler hem üretim azmi hem de çalışma isteğiyle diğer insanlara örnek oluyor.

Kendi çiftliklerini kurdular

TİGEM desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiren Dolunay Can AA muhabirine, tarım ve hayvancılık yapan ailesine yardımcı olduğu sırada TİGEM'in desteğiyle kendi çiftliğini kurduğunu söyledi.

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunduğunu belirten Can, "Başvurunun ardından bana 10 gebe düve desteği çıktı. Sonra da hayvanlarımızı Lüleburgaz'daki TİGEM çiftliğinden aldık. Çiftliğimize getirdik sağlıklılar. Geldikten sonra da doğumları başladı. Şu an 4 buzağımız var. Amacım hayvancılığı daha da geliştirip daha iyi yerlere gelebilmek. Ülkemize, milletimize, devletimize destek olmak istiyorum. Ben genç çiftçiyim 30 yaşındayım. Birçok genç var bu işe atılıp yapabilirler." diye konuştu.

Hayvancılığın merası bulunan her yerde yapılabileceğini anlatan Can, destekle aldıkları hayvanların meraya uygun ve bakımının kolay olduğunu kaydetti.

Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve yetkililere destekleri için teşekkür etti.

"Göçü tersine çevirirsek ne mutlu bize"

TİGEM desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiren Metin Oktay da proje kapsamında 15 gebe düve desteği aldığını anlattı.

Kendi çiftliğini kurduğunu ve hayvanların doğumlarının başladığını anlatan Oktay, "3 buzağımız dünyaya geldi, mutluyuz. Gençlerimizin köylerimizde kalması için şehirden göçü tersine çevirmek için köylerimizde nüfusu artırmak için çok güzel bir proje. Bu göçü tersine çevirirsek ne mutlu bize. Devletimizden bu projelerin devamını bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüMetin OktayDolunayEdirneGüncelSon Dakika

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