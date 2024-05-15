Edirne\'de Gençlik Haftası Töreni Düzenlendi

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Edirne'de Gençlik Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak anıta çelenk sundu.

Gönüllülerden Beyza Varol, yaptığı konuşmada, her yıl Gençlik Haftası'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gençlik Haftası'nın sadece bir kutlama olmadığını ifade eden Varol "Aynı zamanda biz gençlere ilham veren ve geleceğe dair umutlarımızı güçlendiren kendimizi keşfettiğimiz zamanların farkına varmamızı sağlayan bir haftadır." dedi.

Varol, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerin gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimine de katkı sağladığını sözlerine ekledi.