Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

Edirne\'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada silah, mühimmat ve büyük miktarda para ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar arasında geçen yıl polis aracı ile çarpışarak 2 polisin yaralanmasına neden olan şüpheliler de bulunuyor.

13.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:40
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Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada 2 tabanca, 41 fişek, 42 bin lira, 1625 dolar, 6 bin 575 avro, iki pasaport ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.

Yakalananlar arasında, geçen yıl şüphelilerin yer aldığı hafif ticari araç ile yaşanan kovalamaca sırasında polis aracının traktör ile çarpışması sonucu 2 polisin yaralanmasına neden olan şüphelilerin de olduğu belirlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekim ayında "dur" ihtarına uymayan 22 ACU 880 plakalı hafif ticari aracı takibe almış, takip sırasında Üyüklütatar köyü yakınlarında polis aracı ile A.Y'nin kullandığı 22 HZ 439 plakalı traktör çarpışmış kazada 2 polis memuru yaralanmıştı.

Şüphelilerin bulunduğu araç ise olay yerine 3 kilometre mesafede terk edilmiş halde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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