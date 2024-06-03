Edirne'de göçmen ve kaçakçılıkla mücadelede artış - Son Dakika
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Edirne'de göçmen ve kaçakçılıkla mücadelede artış

Edirne\'de göçmen ve kaçakçılıkla mücadelede artış

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaz aylarının gelmesiyle göçmen trafiğinde ve yakalamalarda artış olduğunu belirtti. Vali Sezer, göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadelede alınan önlemleri anlattı. Edirne'de 8 bin 467 düzensiz göçmen, 274 insan kaçakçısı ve 210 terör örgütü mensubu yakalandı.

03.06.2024 18:05
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Edirne Valisi Yunus Sezer, yaz aylarının gelmesiyle göçmen trafiğinde ve yakalamalarda artış olduğunu belirtti.

Vali Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına yasa dışı göç ve terörle mücadelede alınan önlemleri anlattı.

Göçmen kaçakçılığı noktasında emniyet ve jandarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Vali Sezer, bu nedenle yakalama oranlarında iyi sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Yasa dışı geçişlerle mücadele için çeşitli tedbirler aldıklarını anlatan Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizde 106 uygulama noktamız var, 16 noktamız sabit. Diğerleri de duruma göre değiştirdiğimiz noktalar. Yakalamalarımızın yüzde 75'ini sınır hattına gelmeden alınan tedbirlerle gerçekleştiriyoruz. Jandarmalarımız ve hudut birliklerimiz 24 saat arazideler, fedekarca görev yapıyorlar. Bu sene 8 bin 467 düzensiz göçmeni yakaladık. Sadece mayıs ayında 3 bin 21 kişi yakalandı. Geçen sene mayıs ayına göre yüzde 7 artış var."

Vali Sezer, insan kaçakçılarına yönelik de olağanüstü bir mücadele verdiklerini anlattı.

Bu yılın 5 ayında 274 insan kaçakçısının yakalandığını aktaran Vali Sezer, suçta kullanılan 238 araca da el konulduğunu söyledi.

Vali Sezer, yine aynı dönemde sınır hattında yurt dışına kaçmaya çalışan 210 terör örgütü mensubunun da yakalanarak adalete teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yunus Sezer, Göçmen, Edirne, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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