Edirne'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
EDİRNE - Edirne'de iki gündür belli aralıklarla etkili olan gök gürültülü sağanak, vatandaşları ve trafikteki sürücüleri zorladı. Bodrum katında bulunan bazı evleri ise su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından dolu ve gök gürültülü sağanak yağışları Edirne akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bazı apartmanların bodrum katındaki evleri ise su bastı. Edirne merkez ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olan şiddetli sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yollar ise kısa sürede göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın belli aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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