Edirne\'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocasinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi.
Sürücü E.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Çalınan motosiklet uygulamada yakalandı
Edirne'de çalınan motosiklet polis uygulamasında yakalandı.
Meydan Mahallesi'nde yaşayan B.G. evinin önüne park ettiği motosikletini döndüğünde bulamadı.
Motosiklet polis ekiplerinin trafik uygulamasında yakalandı.
Olayla ilgili E.G. gözaltına alındı.
Ziynet eşyası çalındı
Keşan'da ziynet eşyası çalınan kişi polise başvurdu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan B.A. evindeki çeyrek altını koyduğu yerde bulamadı.
Şikayet üzerine bir gün önce eve misafir olan K.A. hakkında tahkikat başlatıldı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Keşan ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği C.E'nin üzerini aradı.
Üzerinde 3 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, 1 Eylül itibariyle başlayan 2023-2024 balıkçılık sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirterek, 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının yasak olduğunu açıkladı. Avcılık yasağına uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı vurgulandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 9.091,13 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,39 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Küçükçekmece'de, bir şüpheli ağabeyiyle yaşadığı alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahla dehşet saçan şüphelinin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli gözaltına alındı.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de mera kapsamı dışına çıkarılan arazilerle ilgili açıklama yaparak, bu kararların hayvancılığın gelişmesini engellediğini belirtti. Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenerek, çiftçilerin ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini ve bu yanlıştan vazgeçilmesini istedi.
Denizli'nin Buldan ve Çivril ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde alacaklarını belirtti. Yavuz, Türkiye'de 1 milyon aktif ve 1 milyon lojistik destek sağlayan arkadaşlarıyla bu işi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, sandık sayısının 259 bin 903 olduğunu ve herkesin kendi sandığında oy kullanması gerektiğini vurguladı.
Elazığ'da tekvandoda çeşitli dereceler elde eden 14 yaşındaki Ebrar Acar, Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Acar, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettiği şampiyonalarda kendini geliştirerek, milli takım düzeyinde başarılar elde etmeyi hedefliyor. Hem spor hem de eğitim konusunda başarılı olan Acar, gelecekte Avrupa Şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta etkili olan yoğun kar, yaban hayatını olumsuz etkiledi. Karla kaplanan arazide yiyecek bulamayan çil keklikler, yerleşim yerlerine kadar iniyor. Borluk köyü yakınlarında görüntülenen çil keklikler, tohumlar, böcekler ve bitkilerle besleniyor.
SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından 'Kardeşlik Buluşması' temalı iftar etkinliği düzenlendi. Uluslararası öğrenciler, şehir protokolü ve üniversitenin akademik ve idari personelleriyle bir araya geldi. Programda SADEM Korosu öğrencileri ilahiler seslendirdi.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
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