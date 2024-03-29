Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

Edirne\'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

Edirne'de yapılan bir aramada, gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi. Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca, çalınan motosiklet polis uygulamasında yakalandı. Keşan'da ise ziynet eşyası çalınan kişi polise başvurdu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

29.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocasinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi.

Sürücü E.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Çalınan motosiklet uygulamada yakalandı

Edirne'de çalınan motosiklet polis uygulamasında yakalandı.

Meydan Mahallesi'nde yaşayan B.G. evinin önüne park ettiği motosikletini döndüğünde bulamadı.

Motosiklet polis ekiplerinin trafik uygulamasında yakalandı.

Olayla ilgili E.G. gözaltına alındı.

Ziynet eşyası çalındı

Keşan'da ziynet eşyası çalınan kişi polise başvurdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan B.A. evindeki çeyrek altını koyduğu yerde bulamadı.

Şikayet üzerine bir gün önce eve misafir olan K.A. hakkında tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Keşan ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği C.E'nin üzerini aradı.

Üzerinde 3 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi - Son Dakika

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