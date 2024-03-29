Edirne\'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: 'Seçim sonuçlarını çok hızlı bir şekilde alıyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde alacaklarını belirtti. Yavuz, Türkiye'de 1 milyon aktif ve 1 milyon lojistik destek sağlayan arkadaşlarıyla bu işi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, sandık sayısının 259 bin 903 olduğunu ve herkesin kendi sandığında oy kullanması gerektiğini vurguladı.