Edirne'de araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Edirne\'de araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir araçta gümrük kaçağı 2 oyun konsolu, 4 oyun konsolu kumandası, 52 şişe içki ve 13 araç sigorta paneli ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

11.02.2024 15:49
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Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin bir araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 2 oyun konsolu, 4 oyun konsolu kumandası, 52 şişe içki ve 13 araç sigorta paneli ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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