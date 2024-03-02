Edirne\'de düzenlenen programda güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi

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Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen program cazgırlar tarafından mani okunması ve yağlı güreş gösterisiyle başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi ve Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, programda yaptığı konuşmada, güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Edirneli güreşçilerin ulusal ve uluslararası başarılar elde ettiğini belirten Delen, her zaman sporun destekçisi olduklarını vurguladı.

Yetkililerden gerekli ilgi ve desteği göremediklerini savunan Delen, "Biz her zaman sporcuların yanındayız ancak bunu belli bir yere kadar yapabiliyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik birçok projeleri olduğunu ifade etti.

Güreşçileri her alanda destek sağlayacaklarını ve tesis imkanı sunacaklarını belirten İba, "En büyük arzumuz Edirne'den başpehlivan çıkarmak. Yapılacak çalışmalarla başpehlivanları Edirne'ye getireceğiz. Sadece yağlı güreşte değil, minder güreşinde de desteklerimiz olacak. Gençlere bu sporu yapmaları için olanak sağlayacağız. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanıtılması için çalışmalar yapacağız. Yılın 12 ayı gösteri güreşleri yaptırarak kente gelen turistlerin bu sporu izlemesini sağlayacağız." diye konuştu.

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da başarılı güreşçi ve antrenörleri tebrik etti. Program başarılı güreşçi ve antrenörlere plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi.