Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki tarlalara sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

22.07.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Yeniimaret Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler yakındaki tarlalara sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Edirne, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
14:35 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 14:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement