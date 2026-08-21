Edirne'de Hayvancılığa Destek Projesi Ziyareti - Son Dakika
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Edirne'de Hayvancılığa Destek Projesi Ziyareti

Edirne\'de Hayvancılığa Destek Projesi Ziyareti
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İslam Köse, Musulça köyünde hayvancılık işletmesini ziyaret ederek destek projelerini inceledi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa'nın Musulça köyünde projeden yararlanan hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Köse, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında işletmesine 15 adet gebe damızlık hayvan kazandırılan Musulça Muhtarı Deniz Bosdan'ı ziyaret etti.

Proje kapsamında işletmeye kazandırılan damızlık hayvanlardan 3 buzağının dünyaya geldiği görüldü.

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek ProjeSİ ile üreticilerin hayvancılık işletmelerinin güçlendirilerek kırsal kalkınmaya desteğin süreceği belirtildi.

Ziyarette, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile Havsa Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli de yer aldı.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Hayvancılığa Destek Projesi Ziyareti - Son Dakika

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