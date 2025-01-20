Edirne'de Hırsızlık ve Yangın Olayları - Son Dakika
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Edirne'de Hırsızlık ve Yangın Olayları

Edirne'de bir kişinin çantası çalındı, bir dükkandan malzeme hırsızlığı yapıldı, bir ev yandı.

20.01.2025 17:52
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Edirne'de çantası çalınan kişi polise başvurdu.

1. Murat Mahallesi'nde yaşayan H.B, Cumartesi Pazarı'na gittiği esnada tezgaha koyduğu çantasının yerinde olmadığını fark etti.

H.B, Cumhuriyet Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

İş yerinden hırsızlık

Edirne'de dükkanında mobilya malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

Barutluk Mahallesi'ndeki dükkanını kontrol eden S.Ü, bazı malzemelerin çalındığını fark etti.

S.Ü, Selimiye Polis Merkezine giderek şikyayetçi oldu.

Evde çıkan yangın maddi hasar oluşturdu

Keşan'da bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

S.O'nun Yeni Mahalle'deki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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