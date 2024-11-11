Edirne'de Hırsızlık ve Yaralanma Olayları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Hırsızlık ve Yaralanma Olayları

Edirne'de araç plaka hırsızlığı ve testereyle yaralanma vakaları polis ve hastane kayıtlarına geçti.

11.11.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de aracının plakaları çalınan kişi polise başvurdu.

Talatpaşa Mahallesi'ne aracını park eden Ö.A, döndüğünde aracının plakalarının yerinde olmadığını fark etti.

Araç sahibi, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yeniimaret Mahallesi'nde motosikletini park eden E.Y, aracını bir süre sonra yerinde bulamadı.

Olayla ilgili E.Y, polise şikayette bulundu.

Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Enez ilçesinde elektrikli testereyle ağaç keserken bacağından yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Gaziömerbey Mahallesi'nde yaşayan O.T, ağaç kestiği sırada elektrikli testerenin kontrolünü kaybederek bacağını yaraladı.

O.T, sağlık ekiplerince Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Hastane, edirne, Güncel, Yaşam, Kaza, Enez, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Hırsızlık ve Yaralanma Olayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:53 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahisten soruşturma başlatıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahisten soruşturma başlatıldı
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’’Öcalan’’ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Öcalan'' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
17:15 Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem
17:00 Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 11:08:37. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Hırsızlık ve Yaralanma Olayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.