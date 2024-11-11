Edirne'de aracının plakaları çalınan kişi polise başvurdu.
Talatpaşa Mahallesi'ne aracını park eden Ö.A, döndüğünde aracının plakalarının yerinde olmadığını fark etti.
Araç sahibi, polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Yeniimaret Mahallesi'nde motosikletini park eden E.Y, aracını bir süre sonra yerinde bulamadı.
Olayla ilgili E.Y, polise şikayette bulundu.
Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Enez ilçesinde elektrikli testereyle ağaç keserken bacağından yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Gaziömerbey Mahallesi'nde yaşayan O.T, ağaç kestiği sırada elektrikli testerenin kontrolünü kaybederek bacağını yaraladı.
O.T, sağlık ekiplerince Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Hırsızlık ve Yaralanma Olayları - Son Dakika
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