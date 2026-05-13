Edirne'de İlk Yardım Eğitici Yetiştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de İlk Yardım Eğitici Yetiştirilecek

13.05.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYEMER, Trakya'da ilk yardım eğitmenlerini artırmayı hedefliyor ve ilk eğitici kurslarını başlattı.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER), Trakya'nın ihtiyacı olan ilk yardımcı ve eğitici eğitmenlerinin sayısını artırmayı hedefliyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Valilik bünyesinde Türkiye'de açılan ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyan İYEMER, 13.07.2024 itibariyle Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından "Eğitici Eğitim Merkezi" olarak yetkilendirildi.

İYEMER bünyesinde kurulan merkez, ilk eğitici eğitmenlerini yetiştirdi. 5 gün 40 saat süren eğitimin 6. gününde Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği sınav gözetmenleri eşliğindeki 4 aşamalı sınavda başarılı olan kursiyerler, 5 yıl süreyle geçerliliği olan sertifikalı ilkyardım eğitici eğitmeni olmaya hak kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İYEMER Müdürü Ayten Ülgü Sünetçiler, acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırarak belgeli ilk yardımcılar ve eğitmenler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplumu ilk yardım konusunda harekete geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Sünetçiler, "Doğru ve bilinçli yapılan ilk yardım hayat kurtarır' sloganıyla çıktığımız bu yolda merkezimizde Bakanlık onaylı sertifikalı temel ilk yardım eğitimlerimizi ve eğitici eğitimlerimizi aralıksız vermeye devam ederek, Trakya Bölgesinin ihtiyacı olan ilk yardımcı ve eğitmenleri yetiştirerek her geçen gün sayılarını artırmak hedefimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de İlk Yardım Eğitici Yetiştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:54:06. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de İlk Yardım Eğitici Yetiştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.