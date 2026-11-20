Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı'yı ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette İl Müdür Yardımcısı Taner Nurlu ve Milli Emlak Müdürü Kemal Alıcı da hazır bulundu.

Açıklamada, ziyaretinden dolayı Atlı'ya teşekkür edildi.

Edirne'de ilkokul öğrencileri için halk oyunları seçmeleri

Edirne Belediyesi, Edirne yöresi halk oyunları ve zeybek oyunları için 2 Aralık'ta öğrenci seçmeleri düzenleyecek.

Belediyenin duyurusuna göre, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri seçmelere katılmak için 23-30 Kasım tarihleri arasında başvurabilecek.

Başvuru için öğrenci belgesi, bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve sağlık raporu isteniyor.

Seçmeler, 2 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Lalapaşa'nın yeni kaymakamı Furkan Recep Nalbant

Furkan Recep Nalbant, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaymakamlık görevine başladı.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının oluruyla görevlendirilen Nalbant, görevine başladı.

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Kaymakam Nalbant'ı makamında ziyaret etti. Nalbant, ziyaretinden dolayı Geldi'ye teşekkür etti.