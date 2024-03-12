Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Edirne Sosyal Lisesi öğrencileri "Türk'ün özü, Akif'in sözü" adlı oratoryoyu sundu.
Okulun öğrencilerinden Mehmet Konukseven, Taceddin Dergahında Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı anı canlandırdı.
Konukseven ve öğrencilerin performansı salondan alkış aldı.
Programda İstiklal Marşı okuma, kompozisyon ve mektup yarışmalarında dereceye girenlere ödül verildi.
İstiklal Marşı okuma birincisi Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencisi Zehra Sare Sorak, marşın 10 kıtasını okudu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, sahneye çıkarak öğrencileri tek tek tebrik etti.
Programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, askerler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve çeşitli gösteriler ve tiyatrolarla devam etti. Vali Aygöl, küçük yetenekli oyuncuları tebrik etti ve program sonunda sergiyi inceledi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Kristalina Georgieva'nın bir dönem daha Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı olmasını destekledi. Georgieva'nın geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıkladığını anımsatan Peteghem, bugün bütün AB ülkelerinin Georgieva'ya destek verdiklerini söyledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dumlupınar Mahallesi'nde durdurdu. Araçtaki incelemede 4 bin 195 paket kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.K, emniyete götürüldü.
Kilis'te Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda kalan M.Y.A'nın odasından silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Yapılan incelemede, M.Y.A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya tanık olan B.Y. gözaltına alındı. M.Y.A'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halinde olan bir otomobil motor kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 8 glock marka tabanca, 1 tabanca, 9 şarjör ve 15 fişek bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy'de meydana gelen kazada, üst geçide çarpan bir TIR, yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliği, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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