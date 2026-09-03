Edirne'de ithal büyükbaş hayvanlarda sağlık taraması tamamlandı, kan örnekleri alındı - Son Dakika
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Edirne'de ithal büyükbaş hayvanlarda sağlık taraması tamamlandı, kan örnekleri alındı

Edirne\'de ithal büyükbaş hayvanlarda sağlık taraması tamamlandı, kan örnekleri alındı
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Edirne'de ithal edilen büyükbaş hayvanlar için sağlık taraması yapıldı; teknik personel kan numuneleri alarak inceleme başlattı. Kontroller, hastalıkların erken tespiti ve yayılmasının önlenmesi amacıyla sürdürülüyor.

Edirne'de ithal edilen büyükbaş hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük ile Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ithal edilen büyükbaş hayvanlara yönelik sağlık taraması yapıldı.

Kontroller kapsamında hayvanlardan kan numuneleri alınarak gerekli incelemelerin yapılması için çalışma yürütüldü.

Hayvan hastalıklarının erken tespit edilmesi, kontrol altına alınması ve olası hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla kontrollerin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hayvan sağlığının korunması, üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir hayvansal üretimin sağlanması amacıyla saha çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de ithal büyükbaş hayvanlarda sağlık taraması tamamlandı, kan örnekleri alındı - Son Dakika

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