Edirne\'de izinsiz kenevir ekimi suçundan aranan zanlı yakalandı

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Edirne'de, jandarma ekiplerince izinsiz kenevir ekimi suçundan aranması bulunan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Keşan'da yaptıkları çalışmada yasadışı kenevir ekimi suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arama kaydı bulunan zanlıyı yakaladı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.