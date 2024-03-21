Edirne\'de Jandarma Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

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Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Aliçopehlivan ve Balabancık köylerinde bulunan halk pazarlarını ziyaret ederek, satış yapan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı, bilgilendirici broşür dağıttı.

Öğrenciler jandarma ekipleriyle fidan dikti

Edirne'de Ormancılık Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Çevre Doğa ve Hayvanları koruma timi tarafından birliğe davet edilen özel çocuklar burada fidan dikti.

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.