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Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

Edirne'de İpsala ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Korucu ve Kocahıdır köylerinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi ve KADES uygulamasının amaçlarını anlattı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Edirne\'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı
25.12.2023 - 10:19,
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Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında İpsala'da bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler İpsala ilçesine bağlı Korucu ve Kocahıdır köylerinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Ekipler vatandaşlarla bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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