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Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Edirne'nin Meriç ilçesinde bulunan Jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, mahallelerde ve kahvelerde vatandaşlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi vererek, KADES uygulamasının amaçlarını ve kullanımını anlattı. Ayrıca, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı
03.01.2024 - 14:22,
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Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Meriç ilçesinde mahallelerde ve kahvelerde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Ekipler vatandaşlarla bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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