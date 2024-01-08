Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Meriç ilesinde avcıların kontrolleri yapıldı.

Avcıların belgeleri ve tüfekleri kontrol edildi, avlanma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı bilgilendirme gerçekleştirildi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde 4 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Keşan'da bomba arama köpeğinin de katıldığı operasyonda bir evde 4 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.