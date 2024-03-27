Edirne\'de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Enez ilçesindeki halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.
Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.
Servis denetimi ve bilgilendirme çalışması
Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.
Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında uyarıldı. Ekipler, öğrencilere de temel trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.
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Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DSBMYO) Dış Ticaret Bölümü Kariyer Planlama dersi kapsamında düzenlenen 'Kariyer Sohbetleri' etkinliğinin üçüncüsünde, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu öğrencilerle buluştu. Memişoğlu, Denizli'nin Türkiye ihracat sıralamasındaki durumunu ve ihracat yapısı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, dış ticaret alanında çalışacaklara yönelik kariyer tavsiyelerinde bulundu.
Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı mevkiinde şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
Çanakkale Boğazı'nda Çardak Kum Adası önlerinde karaya oturan 19 metre uzunluğundaki tekne, içinde bulunan 3 kişiyle birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot tarafından kurtarıldı. 'KEGM-9' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki'ye yanaştırıldı.
Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde Nevruz kutlamalarında taşkınlık yaparak olaylara karıştığı tespit edilen 45 şüpheli, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen 60. Kütüphane Haftası kutlamaları, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Vali Yardımcısı Erol Özkan, kurum müdürleri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı. Milletvekili Cem Şahin, konuşmasında kitap düşkünlüğünü ve kütüphanelerin önemini vurgulayarak, 60. Kütüphane Haftası'nı kutladı. Program, minik öğrencilerin Kütüphane Haftası temalı gösterisiyle sona erdi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Fen Lisesi öğretmenleri, kendi aralarında topladıkları yardımlarla gıda kolisi ve alışveriş kartları temin ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan bu yardım, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere umut oldu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin tohumculuk sektöründe ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ettiğini ve Anadolu'nun tüm topraklarını sertifikalı tohumlarla buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi. Ayrıca, Tosya ilçesine yapılan tarımsal destek ve yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, 2024 yılında 400 çiftçinin bu desteklerden faydalanacağını açıkladı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda, 48 bin 400'ü dolu 100 bin makaron ile birlikte kaçak sigara üretimi yapan bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 kompresör ve 2 sigara sarma makinesi de ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Körfez Belediyesi tarafından tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla Hereke Kalesi, peyzaj çalışmalarıyla renk cümbüşüne dönüştü. Tarihi dokusu ve açan lalelerle ziyaretçilerine görsel şölen sunan kale, Körfez ve ülke turizmine katkı sağlıyor.
Karabük Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen listede, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı. Üniversitede yaşanan ilişkiler sonrası Türk öğrencilerden bazılarının HPV ve HIV şüphesi taşıdığı iddiaları da gündeme geldi. Göç İdaresi Başkanlığı, mobil araç içinde yabancı uyruklu kişilerin sorgulamasını yapmaya başladı.
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