Edirne'de jandarma ekipleri çocuklara yönelik eğitim düzenledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı geleceğin teminatı çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.
Bu kapsamda Havsa ilçesindeki Abalar İlkokulunu ziyaret eden jandarma ekipleri, çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimini güvenli şekilde sürdürülebilmesi, 112 Acil Çağrı Merkezi hattını doğru kullanılması ve vatan sevgisi konularında bilgi verdi.
Eğitimin ardından jandarma köpek eğiticileri de okul bahçesinde köpeklerin olaya müdahaleleri canlandırmasını sundu.
Öte yandan İpsala ilçesinde Aliçopehlivan İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi veren jandarma ekipleri, çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.
Prof. Dr. Görker'den ebeveyn ve öğretmenlere eğitim
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, ebeveyn ve öğretmenlere eğitim verdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Görker, Lüleburgaz Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Merkezinde, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersizlik, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme güçlüğü tanıları olan çocuk ile ergenlerin tanısal özellikleri, tedavi yaklaşımları, ilaç kullanımı, problem davranışlar ve uyku sorunlarını kapsayan bir konuşma gerçekleştirdi
Görker, eğitimin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Helvacıoğlu, Trafik Parkı'ndaki çalışmaları inceledi
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trafik Parkı'ndaki çalışmaları inceledi.
Helvacıoğlu, incelemelerinin ardından parkın 17 Mart'ta açılacağını kaydetti.
Çocukların parkta hem öğreneceğini hem de eğleneceğini belirten Helvacıoğlu, "Trafikte yer alan tüm unsurların bulunacağı parkta, trafik kurallarına duyarlı, farkındalık sahibi nesiller yetişmesi için çalışıyoruz. Günlük hayatta karşılaşılan trafik ortamını birebir yaşatacak." dedi.
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