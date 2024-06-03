Edirne'de Jandarma Ekipleri Eğitim ve Denetim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Eğitim ve Denetim Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Eğitim ve Denetim Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesi amacıyla kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde vatandaşlara trafik eğitimi verilirken, Uzunköprü'deki gölette ise kaçak avcılığa karşı denetim ve kontrol gerçekleştirildi. Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

03.06.2024 14:19
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Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Vatandaşlar, temel trafik kurallarıyla kask ve emniyet kemeri kullanımın konularında bilgilendirildi.

Kaçak avcılığa yönelik denetim

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında Uzunköprü'deki gölette kaçak avcılığa karşı denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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