Edirne'de jandarma ekipleri motosiklet kullanımı eğitimi verdi - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri motosiklet kullanımı eğitimi verdi

Edirne\'de jandarma ekipleri motosiklet kullanımı eğitimi verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşlara motosiklet kullanımı eğitimi verdi. Eğitimde, bilinçli motosiklet sürücüsü olmanın önemi ve trafik kurallarına riayet etmenin kazaları azaltacağı vurgulandı.

26.08.2024 09:47
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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri motosiklet kullanımı eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor.

Keşan ilçesine bağlı Dişbudak köyündeki eğitimde vatandaşların bilinçli motosiklet sürücüsü olmaları, trafik kurallarına riayet etmeleri, kask ve koruyucu ekipman kullanma alışkanlığı kazanmalarının, trafik kazası sayıları ve ölüm, yaralanma risklerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde bilgiler aktarıldı.

Deniz kaplumbağaları üreme alanları kontrol edildi

Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekiplerince deniz kaplumbağaları üreme alanları kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Enez sahilindeki deniz kaplumbağaları üreme alanlarını kontrol edip, hayvanların doğal hayatında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Dolandırıcılığa karşı bilgilendirme

Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerdeki vatandaşları hayvan hırsızlığı ve internet üzerinden hayvan satışı dolandırıcılığına karşı bilgi verdi.

Ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

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