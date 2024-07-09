Edirne'de Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi

Güncel

Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşları yaşanabilecek orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, orman yangınlarının önlenmesi ve oluşabilecek hasarı en aza indirmek amacıyla Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

Ormanlarda ve ağaçlık alanlara yakın bölgelerde ateş ve mangal yakılmaması uyarısından bulunan ekipler, doğaya cam şişe ve izmarit atılmaması gerektiğini belirtti.

Ekipler, tarla ve bahçelerdeki otların yakılmasının yangınlara neden olabileceği uyarasında da bulundu.

Doğa ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız süreceği kaydedildi.