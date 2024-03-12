Edirne\'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'daki Akbelen Ormanı'nın çevresindeki tarım arazisi linyit madeni sahası olarak kamulaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresinde bulunan 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı. Bu kararın ardından bölgede ağaç kesimi başlamış ve köylüler ile çevrecilerin direnişiyle durdurulmuştu.