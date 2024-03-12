Edirne\'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan hafif ticari araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmanın otoyol gişelerindeki kontrol noktasında sürücüsü "dur" ihtarına uymayan 39 ADD 029 plakalı araç, polis ekiplerince takibe alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı yolunda ters yöne giren araç ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Aracı bırakarak yol kenarındaki tellerden atlayıp yaya kaçmaya çalışan sürücü ve 7 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.
Düzensiz göçmenler ve sürücünün İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri sürüyor.
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