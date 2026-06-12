Edirne'de Kaçak Balık Avına 189 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Edirne'de Kaçak Balık Avına 189 Bin Lira Ceza

Edirne\'de Kaçak Balık Avına 189 Bin Lira Ceza
12.06.2026 10:51
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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde suya elektrik akımı vererek balık avlayan 2 kişiye 189 bin lira ceza kesildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde suya elektrik akımı vererek kaçak balık avlayan 2 kişiye 189 bin 622 lira idari ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasında, jandarma ekiplerince Sülecik Göleti'nde yapılan denetimlerde, suya aküyle akım vererek avlandığı tespit edilen 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri kapsamında bu kişiler hakkında yasal işlem uygulandığı bildirilen açıklamada, kaçak avcılara toplam 189 bin 622 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Su ürünleri avcılığında elektrik kullanılmasının yasak olduğuna işaret edilen açıklamada, elektrik akımıyla yapılan avcılığın su ekosistemine ve su ürünleri kaynaklarına ciddi zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı çevre bırakılması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Jandarma, Süloğlu, Edirne, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kaçak Balık Avına 189 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Gece Serkan Gece:
    189 bin lira ceza kesilmiş ama bunlar kaç gün avlanmış ki hocam elektrikle avlan 2 gün içinde milyonluk balık tutar yani ceza mesela ayda 189 bin olması lazım bence 0 0 Yanıtla
  • Adem Guney Adem Guney:
    valla harita ve fotoğrafı görmeden ne kadar ciddi bi olay olduğunu söyleye bilmem 0 0 Yanıtla
  • Meltem Usmanov Meltem Usmanov:
    komşu ülkelerde bu tür ihlallere verilen cezalar buna kıyasla çok daha ağır oluyo ya yani bizde biraz hafif kalıyo gibi geldi bana 0 0 Yanıtla
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