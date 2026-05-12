Edirne'de Kaçak Yeşil Alg Ele Geçirildi
Edirne'de Kaçak Yeşil Alg Ele Geçirildi

12.05.2026 18:20
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 bin 125 adet kaçak yeşil alg yakalandı, 5 kişiye ceza kesildi.

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yolcu otobüsünde kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 2 bin 125 adet 'Aegagropila linnaei' cinsi canlı yeşil alg ele geçirildi. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 kişiye toplam 474 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcu otobüsünde bulunan 5 yolcunun valizlerinde arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 8,5 kilo ağırlığında 2 bin 125 adet 'Aegagropila linnaei' cinsi canlı yeşil alg ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Canlı yeşil alglere ve nakil vasıtası olarak kullanılan yolcu otobüsüne, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınmak üzere el konuldu. Otobüsteki 5 kişiye ise 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan toplam 474 bin 55 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Son Dakika

