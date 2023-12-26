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Edirne'de kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ve içki ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ve içki ele geçirildi

Edirne'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da şüphelilere ait bazı iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 13 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı), 68 şişe içki, 10 kilogram tütün ve 30 paket çay bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne\'de kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ve içki ele geçirildi
26.12.2023 - 10:15,
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Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da şüphelilere ait bazı iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 13 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı), 68 şişe içki, 10 kilogram tütün ve 30 paket çay ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ve içki ele geçirildi - Son Dakika
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